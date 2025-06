Holcim: a reçu des approbations pour Amrize information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 08:24









(CercleFinance.com) - Holcim a reçu des approbations pour finaliser la scission à 100 % de son activité nord-américaine qui sera baptisée Amrize. Les négociations de cette société devraient débuter le 23 juin 2025.



Amrize a reçu l'autorisation de coter ses actions à la Bourse de New York et à la SIX Swiss Exchange sous le symbole ' AMRZ '.



Les actionnaires d'Holcim ont approuvé la scission à 99,75 % lors de l'assemblée générale annuelle de Holcim, le 14 mai.



La scission à 100 % sera réalisée par la distribution d'un dividende en nature, chaque actionnaire d'Holcim recevant une action Amrize pour chaque action Holcim détenue à la clôture des marchés le 20 juin 2025.



S&P et Moody's ont attribué à Amrize la note d'investissement BBB+ et Baa1. Amrize sera ajouté aux indices suisses SMI et SLI dès le premier jour de négociation.





