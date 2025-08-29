 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Holcim: a finalisé la cession de ses activités au Nigeria
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:53

(Zonebourse.com) - Holcim a finalisé la cession de ses activités au Nigeria en vendant la totalité de sa participation de 83,81 % dans Lafarge Africa PLC à Huaxin Cement.

Cette cession porte sur une valeur nette de 1 milliard de dollars US sur une base de 100 % avant ajustements de dividendes.

Martin Kriegner, directeur régional Asie, Moyen-Orient et Afrique : ' Le produit de la vente donne à Holcim une capacité supplémentaire pour notre allocation de capital axée sur la croissance. '

Valeurs associées

HOLCIM
67,080 CHF Swiss EBS Stocks +0,12%
