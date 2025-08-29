Holcim: a finalisé la cession de ses activités au Nigeria
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 13:53
Cette cession porte sur une valeur nette de 1 milliard de dollars US sur une base de 100 % avant ajustements de dividendes.
Martin Kriegner, directeur régional Asie, Moyen-Orient et Afrique : ' Le produit de la vente donne à Holcim une capacité supplémentaire pour notre allocation de capital axée sur la croissance. '
