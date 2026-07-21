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Holcim a finalisé l'acquisition de Xella en Allemagne
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 16:26

Holcim a finalisé l'acquisition de Xella, un acteur majeur du marché européen dont le chiffre d'affaires net devrait atteindre 1 milliard d'euros en 2026.

Cette opération enrichit le portefeuille de solutions de construction de Holcim en y intégrant des marques destinées aussi bien à la construction neuve qu'au marché de la rénovation et de la réhabilitation écoénergétiques.

Parmi ces marques figurent les systèmes modulaires préfabriqués en béton cellulaire autoclavé (BCA) Ytong et Hebel, les éléments en silicate de calcium Silka ainsi que l'isolant minéral Multipor.

Basée à Duisbourg (Allemagne), l'entreprise emploie plus de 4 000 personnes et est présente sur 22 marchés européens.

La valeur de la transaction représente un multiple d'EBITDA pro forma 2026 de 8,9x, ou de 6,9x après prise en compte des synergies en régime de croisière de 60 millions d'euros réalisées dès la troisième année.

L'opération devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action (BPA) et le flux de trésorerie disponible dès la première année, ainsi que sur le rendement du capital investi (ROIC) à partir de la troisième année.

Miljan Gutovic, DG de Holcim, a déclaré : "En étoffant notre portefeuille de solutions à forte valeur ajoutée avec des marques leaders telles que Ytong, Hebel, Silka et Multipor, cette opération permettra à Holcim de proposer à ses clients des systèmes de murs durables, innovants et parfaitement intégrés."

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