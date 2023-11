Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Holcim: a cédé des activités en Ouganda et en Tanzanie information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Holcim a signé des accords pour céder ses activités en Ouganda et en Tanzanie.



Le groupe a vendu Hima Cement, sa filiale locale en Ouganda, au groupe Sarrai, pour une valeur d'entreprise de 120 millions de dollars.



Holcim a également cédé sa participation de 65% dans Mbeya Cement Company en Tanzanie à Amsons Group pour un montant non divulgué. La réalisation des deux transactions est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires respectives.



Martin Kriegner, responsable régional Asie, Moyen-Orient et Afrique a déclaré: ' Ces cessions font progresser notre stratégie visant à consolider notre leadership sur les marchés clés en tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Avec le Groupe Sarrai et le Groupe Amsons, nous sommes heureux d'avoir trouvé des partenaires stratégiques et de confiance, les mieux placés pour développer ces activités sur le long terme. '





