Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, groupe spécialisé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Korenn Immobilier, filiale de Toenn groupe, acteur immobilier implanté dans le grand-ouest de l'Hexagone. Korenn Immobilier conclut ce partenariat stratégique avec Hoffmann Green pour l'intégration des ciments 0% clinker dans ses opérations.

Ce nouvel accord marque une étape supplémentaire dans la stratégie de croissance d'Hoffmann Green. La reconnaissance et l'adoption de ses solutions par les promoteurs immobiliers constituent un levier clé pour accélérer la décarbonation du bâtiment.

"Ce partenariat avec Korenn Immobilier illustre la montée en puissance de nos solutions au sein de la promotion immobilière. En s'engageant à intégrer nos technologies au cœur de ses projets immobiliers, Korenn Immobilier confirme la maturité du marché et la capacité de nos ciments innovants à répondre aux attentes d'un acteur exigeant, ancré sur son territoire et tourné vers l'impact durable", a réagi la direction de Hoffmann Green.

