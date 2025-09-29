Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, filiales du Groupe Angevin, acteur majeur du gros œuvre dans l’ouest de la France

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 29 septembre 2025 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du Groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre et acteur de référence dans l’ouest de la France.



