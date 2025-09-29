Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre dans l’ouest de la France. Le groupe Angevin formalise ce partenariat stratégique, intégrant désormais les ciments 0% clinker sur un nombre plus large de chantiers. Du fait de l’étendue des activités du Groupe Angevin, cet accord, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification d’Hoffmann Green.

Ce dernier, qui commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, vient consolider son ancrage territorial et accélérer le déploiement de ses solutions bas-carbone dans des segments clés du marché de la construction – bâtiments industriels, infrastructures liées aux énergies renouvelables et projets de gros œuvre – confirmant la forte dynamique d'adoption de ses ciments 0% clinker depuis le début de l'année.

Donada est un groupe spécialisé dans le gros œuvre, la maçonnerie générale et le béton armé. MRC Constructions est une société spécialisée dans la maçonnerie, le gros œuvre, le ravalement et la couverture.

