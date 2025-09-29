 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 884,00
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hoffmann Green signe un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions
information fournie par AOF 29/09/2025 à 18:23

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre dans l’ouest de la France. Le groupe Angevin formalise ce partenariat stratégique, intégrant désormais les ciments 0% clinker sur un nombre plus large de chantiers. Du fait de l’étendue des activités du Groupe Angevin, cet accord, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s’inscrit pleinement dans la stratégie de diversification d’Hoffmann Green.

Ce dernier, qui commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, vient consolider son ancrage territorial et accélérer le déploiement de ses solutions bas-carbone dans des segments clés du marché de la construction – bâtiments industriels, infrastructures liées aux énergies renouvelables et projets de gros œuvre – confirmant la forte dynamique d'adoption de ses ciments 0% clinker depuis le début de l'année.

Donada est un groupe spécialisé dans le gros œuvre, la maçonnerie générale et le béton armé. MRC Constructions est une société spécialisée dans la maçonnerie, le gros œuvre, le ravalement et la couverture.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,4900 EUR Euronext Paris -0,22%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan
    LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:33 

    Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite

  • Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
    Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:30 

    L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:26 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 18:13 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank