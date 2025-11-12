 Aller au contenu principal
Hoffmann Green signe un partenariat de distribution avec Matériaux Travaux Publics
information fournie par AOF 12/11/2025 à 09:51

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, annonce la signature d'un partenariat avec Matériaux Travaux Publics (MTP), spécialiste du négoce de matériaux destinés aux entreprises de travaux publics en Aquitaine et Occitanie.

"Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre stratégie de maillage territorial. En nous associant à un acteur reconnu comme MTP, nous renforçons notre proximité avec les entreprises de travaux publics et accélérons la diffusion de solutions cimentaires décarbonées dans le Sud de la France ", ont déclaré Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de la société.

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,8300 EUR Euronext Paris -1,03%
