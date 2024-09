Hoffmann Green signe un partenariat de co-promotion avec le Groupe Piscines Magiline, un des principaux acteurs du marché de la piscine

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 septembre 2024 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat jusqu’à fin 2026 avec le Groupe Piscines Magiline, concepteur-fabricant de piscine et négociant de matériel du secteur de la piscine.





Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce partenariat avec le Groupe Piscines Magiline, s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de diversification de nos activités dans un contexte d’atonie du marché du logement neuf. Nous sommes honorés d’accompagner un acteur clé du secteur de la construction de piscines dans la mise en oeuvre de leur stratégie de développement vers la neutralité carbone. »