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Hoffmann Green signe un partenariat avec Rougier & Fils, spécialiste du gros œuvre pour bâtiments industriels dans le Nord-Ouest de la France
information fournie par Boursorama CP 14/10/2026 à 18:00

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Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 14 octobre 2026 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Rougier & Fils, entreprise spécialisée dans les travaux de gros œuvre et de génie civil, notamment pour les bâtiments industriels et commerciaux dans le Nord-Ouest de la France.

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