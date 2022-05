Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec le Groupe Duret Immobilier

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 mai 2022 – 7h30 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir signé un contrat de partenariat de 3 ans avec engagements de volume avec le Groupe Duret Immobilier.





Dès 2022 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira au Groupe Duret Immobilier ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires dans la région du Grand Ouest. Les premiers coulages de béton, produits à partir du ciment H-UKR, ont déjà démarré pour la construction de la résidence « La Cour Lumière » sur les hauteurs de Montaigu en Vendée.



