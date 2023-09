Hoffmann Green signe son premier contrat de licences en Arabie Saoudite avec le Groupe Shurfah

• Contrat exclusif sur le territoire saoudien pour une durée de 22 ans

• Construction dès 2024 de la 1ère usine verticale Hoffmann

• Business model incluant un droit d’entrée et des royalties

• Ambition de dupliquer plusieurs usines en Arabie Saoudite



Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Quelques semaines seulement après la signature d’un préaccord, nous concrétions notre engagement avec la signature de ce contrat de licences avec Shurfah, un acteur majeur de la construction en Arabie Saoudite. Après la Suisse et le Royaume-Uni, nous poursuivons notre déploiement à l’international dans le but d’accompagner, à travers ce nouveau contrat, le projet ambitieux « Vision 2030 » du royaume et de participer à la décarbonation de leur industrie du bâtiment grâce à la construction de plusieurs de nos unités sur leur territoire et à la commercialisation de notre ciment 0% clinker. »



