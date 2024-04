Hoffmann Green renouvelle son partenariat Ravate jusqu’en 2028

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce le renouvellement pour une durée de 4 ans et l'extension de son partenariat avec le groupe Ravate, enseigne historique de La Réunion et de l'Océan indien. Signé en septembre 2021, le contrat initial est étendu jusqu'en 2028. Dans le cadre de ce partenariat, le groupe Ravate poursuivra l'achat et la distribution à la Réunion, à Mayotte et à l'Ile Maurice des ciments décarbonés 0% clinker sous la marque Pro Cement 52.5N d'Hoffmann Green.

Le groupe réunionnais proposera ainsi aux professionnels de la construction et au grand public, à travers plus de 40 points de vente, le ciment le plus décarboné du marché européen.

Ce contrat renouvelé inclut également la mise à disposition de ciment en vrac Pro Cement 52.5N auprès de plusieurs centrales de béton prêt à l'emploi (BPE) de la zone géographique desservie par le groupe Ravate.

Ce dispositif permettra ainsi d'approvisionner un plus grand nombre d'acteurs du secteur de la construction de la région en béton issu de ciment 0% clinker d'Hoffmann, allant des artisans maçons aux grandes entreprises du BTP.

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.