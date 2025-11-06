 Aller au contenu principal
Hoffmann Green renforce sa présence dans le Sud-Ouest en signant un partenariat avec Etchart Construction, acteur majeur du bâtiment, génie civil, et ouvrages d’infrastructure
Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 6 novembre 2025 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Etchart Construction, entreprise familiale du Sud-Ouest, acteur reconnu du génie civil, du bâtiment et des ouvrages d’infrastructure.

