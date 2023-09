Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: réduction de la perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 13:37









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies publie un résultat net de -3,61 millions d'euros au titre du premier semestre 2023, contre -4,56 millions au 30 juin 2022, avec des revenus de 1,68 million, à comparer à 0,54 million un an auparavant.



Au cours des six premiers mois de cette année, le fabricant de ciment sans clinker a poursuivi son développement commercial avec une progression de 251,6% des volumes de ses ciments vendus sur un an, à 7.388 tonnes.



Revendiquant un carnet de commandes à plus de 250.000 tonnes à date (+30.000 tonnes depuis le 1er janvier), Hoffmann Green 'confirme ses objectifs financiers à court et moyen termes dans le contexte favorable à la décarbonation du secteur'.





