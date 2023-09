Hoffmann Green publie ses résultats semestriels 2023 en amélioration et fait le point sur ses réalisations et perspectives

• Multiplication par plus de 3,5 des volumes de ciments vendus par rapport au S1 2022 : 7 338 tonnes commercialisées au cours du S1 2023

• Carnet de commandes à plus de 250 000 tonnes à date, +30 000 tonnes depuis le 1er janvier 2023

• Franchissement d’une étape structurante à l’international avec la signature du premier contrat de licences en Arabie Saoudite avec le Groupe Shurfah

• Déploiement industriel en ligne avec le plan, marqué par la mise en service de H2 durant l’été

• Structure financière solide en ligne avec le budget : capitaux propres de 71,2 M€ et trésorerie de 32,8 M€ (y compris placements)

• Confirmation des objectifs financiers à court et moyen termes dans le contexte favorable à la décarbonation du secteur



