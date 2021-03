Hoffmann Green publie ses résultats annuels 2020

- Progression du carnet de commandes à 190 000 tonnes (+18%), en phase avec le plan commercial, grâce à la signature de nombreux contrats de collaboration technique et

commercial avec des leaders du secteur de la construction

- Poursuite du développement industriel : démarrage de la construction de H2 et examen de sites pour H3 en cours

- Volumes de production 2020 en ligne avec les attentes de la Société

- Situation financière solide avec des capitaux propres supérieurs à 64 M€



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 30 mars 2021, 8h00 CEST - Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment

décarboné, annonce ses résultats pour l'année 2020. Le Conseil de Surveillance de la Société s'est réuni le 26 mars 2021 et a examiné les comptes de l'exercice 2020 arrêtés par le Directoire, audités et certifiés par les commissaires aux comptes.



A l'occasion de la publication des résultats annuels 2020, Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : " Nous sommes satisfaits de ce qui a été accompli chez Hoffmann Green en 2020, et ce malgré la pandémie. Conformément à notre plan de marche industriel, l'année 2020 a été marquée par le franchissement d'une étape structurante

de notre développement, le lancement de la construction de notre deuxième usine H2 en Vendée."