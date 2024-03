Hoffmann Green publie des résultats 2023 supérieurs aux anticipations et confirme ses objectifs

• Chiffre d’affaires 2023 à 6 M€, x2,7 vs. 2022, supérieur à l’objectif de 4,5 M€



• Solide dynamique commerciale : 21 300 tonnes vendues, +78% vs. 2022



• Validation de la stratégie de développement à l’international : signature d’un contrat de licences en Arabie Saoudite et accord de principe pour la signature d’un contrat de licences aux Etats-Unis



• Renforcement des capacités de production : mise en service de l’unité H2

durant l’été 2023, première cimenterie verticale au monde



• Structure financière solide : capitaux propres de 67 M€ et trésorerie de 25 M€



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 18 mars 2024 – 08h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, fait le point sur ses activités et annonce ses résultats annuels 2023. Le Conseil de Surveillance de la société s’est réuni le 14 mars 2024 et a examiné les comptes de l’exercice 2023 arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.





