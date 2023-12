Hoffmann Green prolonge son partenariat stratégique avec le CSTB pour accélérer notamment le développement de ses ciments 0% clinker à base d’argile

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 19 décembre 2023 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce que le contrat de partenariat signé en 2021 avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est prolongé de trois années supplémentaires.



Cette extension de partenariat permettra à Hoffmann Green, grâce à une planification et une organisation établies entre les deux établissements, de bénéficier de délais optimisés dans le traitement de ses dossiers pour l’évaluation de ses technologies actuelles et futures, notamment celles très prometteuses à base d’argile flashée, comme par exemple les technologies H-EVA et H-P2A.



Cette prolongation démontre également l’intégration réussie de la Société dans le paysage réglementaire du bâtiment, ainsi que la confiance réciproque entre les deux entités qui se développe depuis 2017.



