Hoffmann Green partenaire stratégique du plus grand projet privé de construction de la région Nantaise

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 février 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le déploiement de ses ciments 0% clinker sur l’ensemble du projet de réhabilitation du quartier « Les Batignolles », le plus grand projet privé de logements et de bâtiments tertiaires de la région nantaise, en partenariat avec le promoteur immobilier Ouest Réalisations, porteur du projet.





