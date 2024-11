Hoffmann Green obtient une nouvelle évaluation du CSTB pour décarboner la construction de maisons individuelles avec le Groupe Trecobat et Fimurex Planchers

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 5 novembre 2024 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention d’une nouvelle Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) marquant une avancée majeure vers la décarbonation de la construction de maisons individuelles, en partenariat avec le Groupe Trecobat et Fimurex Planchers, filiale du Groupe Fimurex, acteurs majeurs du secteur.



Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de l’obtention de cette nouvelle évaluation qui confirme la pertinence de notre ciment décarboné dans de nouvelles applications du secteur de la construction. Celle-ci renforce notre partenariat avec Trecobat, qui vise à décarboner la construction de maisons individuelles et à promouvoir la distribution de ciments 0% clinker Hoffmann dans l’ensemble du secteur. »



