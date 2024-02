Hoffmann Green obtient le label Solar Impulse Efficient Solution et rejoint le Club Excellence de Bpifrance

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 février 2024 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir reçu le label Solar Impulse Efficient Solution pour son ciment décarboné H-UKR et rejoindre le Club Excellence de Bpifrance, deux marques de reconnaissance importantes validant le modèle Hoffmann et la valeur ajoutée de ses solutions.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu