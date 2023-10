HOFFMANN GREEN lance un programme de rachat d’actions en vue de couvrir les plans d’attributions gratuites d’actions

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 17 octobre 2023 – 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044 / mnémonique : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le lancement d’un nouveau programme de rachat d’actions d’un montant maximum de 400 000 euros, à horizon 18 mois.



Le Directoire de la Société, dans sa réunion en date du 17 octobre 2023, a décidé, outre le rachat d’actions dans le cadre du contrat de liquidité, de mettre en œuvre ce nouveau programme de rachat d’actions en vue de couvrir les plans d’attributions gratuites d’actions au profit des salariés d’Hoffmann Green.



La mise en place d’un programme de rachat d’actions en vue de couvrir les plans d’attributions gratuites d’actions vise à remercier et associer durablement les salariés d’Hoffmann Green au développement de la Société dont la phase de croissance s’accélère tout en évitant la dilution des actionnaires existants.



