Hoffmann Green : extension de son contrat de licences aux Etats-Unis

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l'extension du contrat de licences avec son partenaire américain Hoffmann Green USA signé en juillet 2024, déclenchant un droit d'entrée additionnel de 8 millions d'euros. "Cette décision réaffirme l’intérêt grandissant du marché américain pour des solutions concrètes et innovantes, capables de répondre immédiatement aux objectifs ambitieux de décarbonation du secteur de la construction", précise un communiqué.

