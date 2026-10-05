Hoffmann Green et le CSTB prolongent leur partenariat stratégique pour trois ans

Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction, annonce le renouvellement pour trois années supplémentaires de son partenariat stratégique avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Le CSTB accompagne les industriels dans l'évaluation des performances et des conditions d'emploi de produits et procédés innovants.

Depuis plusieurs années, Hoffmann Green s'appuie sur ce partenariat pour mener une démarche proactive d'évaluation de ses technologies. Ce choix stratégique permet à la société de disposer de cadres techniques documentés pour ses innovations, d'en faciliter l'intégration dans les projets de construction et, ainsi, d'accélérer leur déploiement commercial.

Cette stratégie s'est notamment concrétisée par une première mondiale, l'obtention de trois Avis Techniques en un an en 2025 pour le ciment 0% clinker H-UKR. Délivrés par la Commission chargée de formuler les Avis Techniques (CCFAT), avec l'appui technique du CSTB, ils constituent l'aboutissement de plusieurs années de travaux d'évaluation et illustrent l'élargissement du domaine d'emploi du H-UKR.

Ces évaluations couvrent l'ensemble des applications du logement, fondations superficielles et superstructures, ainsi que des ouvrages particulièrement exigeants tels que les fondations d'éoliennes. Elles illustrent ainsi l'avance technique et réglementaire acquise par Hoffmann Green dans le domaine des ciments 0% clinker.

Hoffmann Green entend désormais poursuivre avec le CSTB les travaux permettant d'étendre encore le champ d'application du H-UKR, afin d'accompagner son déploiement sur de nouveaux segments de marché et de multiplier les possibilités d'utilisation de ses ciments 0% clinker.

Le partenariat renouvelé permettra également de préparer les prochaines étapes d'évaluation de H-CLAY, la nouvelle technologie développée par Hoffmann Green permettant la transformation à froid de l'argile en un coproduit destiné à entrer dans la formulation de ciments 0% clinker.