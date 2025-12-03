Hoffmann Green et Edycem intensifient leur collaboration commerciale

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction intensifie sa collaboration avec Edycem, filiale béton du groupe Herige et acteur du Grand Ouest spécialisé dans la production de béton prêt à l’emploi, de produits en béton préfabriqué et de granulats. Le renforcement de la collaboration se traduira dès 2026 par une hausse des volumes de béton 0% clinker dans le réseau de centrales Edycem, contribuant ainsi aux objectifs fixés par l'entreprise pour réduire l'empreinte carbone de ses bétons dans le cadre de sa démarche Vitaliss.

Les deux partenaires franchissent une étape supplémentaire en élargissant l'intégration des ciments Hoffmann dans tout le réseau de centrales d'Edycem. Cette montée en puissance permettra d'accélérer, dès 2026, la production et la diffusion de bétons à empreinte carbone réduite de plus de 50% sur l'ensemble du Grand Ouest, en réponse à une demande croissante des acteurs de la construction engagés dans une transition environnementale ambitieuse.

Fort de son réseau de 35 centrales, du Finistère au bassin d'Arcachon, Edycem est en mesure d'accompagner la transition vers des solutions à faible empreinte carbone pour la construction dans le Grand Ouest. Avec près de 300 collaborateurs, l'entreprise s'engage depuis de nombreuses années dans une démarche active de réduction de son empreinte carbone, d'innovation et d'économie circulaire, portée par l'ambition de donner un nouveau sens à la construction et d'accompagner durablement les évolutions du secteur.

Depuis 2021, Hoffmann Green et Edycem collaborent sur de nombreux chantiers emblématiques. En 2025, près de 60 projets ont ainsi été réalisés conjointement.