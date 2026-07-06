Hoffmann Green enregistre un volume d’activité record au premier semestre 2026 et fait le point sur son activité

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



• Près de 40 000 tonnes commercialisées et livrées au premier semestre 2026, soit un doublement par rapport au S1 2025



• Poursuite de la dynamique commerciale et enregistrement du 1 000ème ordre de fabrication sur l’usine verticale H2



• Signatures de 9 partenariats commerciaux et industriels au S1 2026



• Placement privé d’environ 5 M€ réalisé en juin 2026 afin d’accompagner la forte accélération de la croissance et porter les capitaux propres à plus de 60 millions d’euros



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 6 juillet 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, publie un volume de production record au premier semestre 2026 et fait le point sur ses activités.