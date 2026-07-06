Hoffmann Green double ses volumes au premier semestre

L'acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction a poursuivi sa forte montée en puissance au premier semestre 2026, avec un volume record de près de 40 000 tonnes de ciment commercialisées et livrées, en hausse de 104 % sur un an.

Cette performance, qui représente près de cinq fois le niveau enregistré au premier semestre 2024, conforte le spécialiste des ciments sans clinker dans son objectif de 100 000 tonnes sur l'ensemble de l'exercice 2026.

Le groupe souligne également avoir franchi le cap du 1 000e ordre de fabrication sur son usine verticale H2, une étape qui illustre la montée en cadence de son outil industriel et l'élargissement de son réseau de partenaires. Cette montée en puissance devrait permettre de dégager entre 5 et 8 millions d'euros d'économies sur les coûts des matières premières dès 2026.

Sur le plan commercial, Hoffmann Green a poursuivi le développement de son portefeuille avec la signature de neuf nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec GSE, Briand, Telamon, Bruil et Groupe Angevin, renforçant ainsi sa présence auprès des principaux acteurs de la construction en France et en Europe.

Afin d'accompagner cette accélération, la société a réalisé en juin un placement privé d'environ 5 millions d'euros. Les fonds serviront principalement à soutenir la hausse des volumes de production et les gains liés à la massification, à financer les premières étapes du futur site de production H3, dont la mise en service est prévue en 2029 dans la région Rhône-Alpes, ainsi qu'à poursuivre les investissements en recherche et développement.