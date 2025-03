Hoffmann Green : délivrance d’un brevet européen pour son ciment H-EVA

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction, annonce la délivrance d’un brevet européen pour son ciment 0% clinker H-EVA. "L’obtention du brevet H-EVA en Europe représente une avancée majeure dans notre feuille de route R&D. Cette étape renforce nos barrières à l’entrée et confirme notre leadership technologique sur le marché des ciments décarbonés. Cette reconnaissance européenne est un atout clé additionnel pour accélérer notre développement international et nouer de futurs partenariats", précise le groupe dans un communiqué.

