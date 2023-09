Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hoffmann Green: contrat signé avec Shurfah information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature avec Shurfah d'un contrat de licences exclusif de 22 ans en vue de construire plusieurs unités Hoffmann Green afin d'accompagner la décarbonation du secteur de la construction en Arabie Saoudite.



Une première cimenterie 0% clinker sera construite dès 2024 en Arabie Saoudite. L'ingénierie et le process de production seront réalisés par IBAU Hambourg, son partenaire exclusif pour accompagner la construction des unités Hoffmann à l'international.



En contrepartie du transfert industriel et technologique et de cette exclusivité, Hoffmann Green percevra un droit d'entrée et de royalties annuelles fixes et variables basées sur le chiffre d'affaires généré par la commercialisation des ciments Hoffmann en Arabie Saoudite.





