Hoffmann Green concrétise l’application du béton d’argile décarboné 0% clinker (H-EVA) sur un premier chantier avec Bouygues Construction et Chryso

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 juin 2022 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) a réalisé les premiers coulages de béton d’argile décarboné 0% clinker (H-EVA) sur un chantier, concrétisant ainsi deux années de R&D commune avec Bouygues Construction et Chryso dans le cadre de leur partenariat.



Depuis deux années, les équipes de recherche et développement des trois sociétés ont collaboré étroitement dans le cadre de la réalisation de tests techniques spécifiques pour mettre au point le béton décarboné fabriqué à partir du ciment H-EVA. Unique et innovant, le ciment H-EVA présente une formulation qui ne contient pas un gramme de clinker et une empreinte carbone divisée par 4 par rapport à un ciment traditionnel. Ce ciment repose sur une technologie ettringitique par voie alcaline à base d’argile activée développée par Hoffmann Green et se présente sous la forme d’une poudre stockable en silo et parfaitement compatible avec les process de fabrication existants. Présentant une résistance mécanique jusqu’à 60 Mégapascal à 28 jours, ses solides performances techniques lui permettent de pouvoir être utilisé pour tous types d’applicatifs en béton dans un bâtiment et sur les routes.