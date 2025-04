Hoffmann Green conclut un partenariat avec le groupe Morisset

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d’un partenariat stratégique avec le groupe Morisset, entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la construction de bâtiments en gros œuvre. Ce groupe collabore avec Hoffmann Green depuis plus de quatre ans afin d’accélérer sa transition vers une construction durable, en intégrant des ciments 0% clinker sur de nombreux chantiers. Après cette première phase de coopération réussie, le groupe Morisset réaffirme sa confiance et son engagement en faveur des solutions décarbonées d'Hoffmann Green à travers cette signature.

