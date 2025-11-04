 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 062,50
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hoffmann Green Cement veut briller avec l’opérateur solaire See You Sun
information fournie par AOF 04/11/2025 à 18:11

(AOF) - Hoffmann Green annonce la signature d’un partenariat avec l’opérateur solaire See You Sun, spécialiste de l’ombrière photovoltaïque et acteur de référence de la mobilité électrique en France. Cet accord consolide le positionnement d’Hoffmann Green sur le marché des énergies renouvelables. Fondée en 2016 et basé à Cesson-Sévigné près de Rennes, See You Sun est un acteur intégré de l’énergie solaire.

Présente sur tout le territoire, l'entreprise conçoit, construit, finance et exploite des centrales photovoltaïques en ombrières et en toitures, ainsi que des stations de recharge solaire intelligentes pour vélos et véhicules électriques, au service des collectivités, entreprises, acteurs immobiliers et particuliers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
3,9600 EUR Euronext Paris -3,06%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

  • La ministre de la Santé Stéphanie Rist s'exprime à l'Assemblée nationale le 29 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Retraites, économies: coup d'envoi de l'inflammable budget de la Sécu à l'Assemblée
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:19 

    Une nouvelle étape du marathon budgétaire s'est ouverte mardi à l'Assemblée: avec la suspension de la réforme des retraites et d'autres mesures explosives, le budget de la Sécurité sociale a débuté son examen dans l'hémicycle, où son adoption la semaine prochaine ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank