Hoffmann Green Cement veut briller avec l’opérateur solaire See You Sun

(AOF) - Hoffmann Green annonce la signature d’un partenariat avec l’opérateur solaire See You Sun, spécialiste de l’ombrière photovoltaïque et acteur de référence de la mobilité électrique en France. Cet accord consolide le positionnement d’Hoffmann Green sur le marché des énergies renouvelables. Fondée en 2016 et basé à Cesson-Sévigné près de Rennes, See You Sun est un acteur intégré de l’énergie solaire.

Présente sur tout le territoire, l'entreprise conçoit, construit, finance et exploite des centrales photovoltaïques en ombrières et en toitures, ainsi que des stations de recharge solaire intelligentes pour vélos et véhicules électriques, au service des collectivités, entreprises, acteurs immobiliers et particuliers.

