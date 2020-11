Hoffmann Green Cement Technologies signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec Eiffage Génie Civil

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 23 novembre 2020 - 7h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce la signature d'un contrat de partenariat avec Eiffage Génie Civil.



Hoffmann Green fournira à Eiffage Génie Civil, dès 2021 et pour les trois prochaines années, son ciment décarboné sans clinker issu de la technologie H-UKR en vue de la construction d'infrastructures de génie civil tels que les châteaux d'eau, les bassins de rétention d'eau, les silos de stockage ou encore des ouvrages de génie civil. Cet engagement de commandes, portant sur un volume total d'environ 50 000 m3, matérialise la volonté d'innovation de la part des deux acteurs et leurs engagements environnementaux afin de contribuer à réduire l'impact carbone du secteur de la construction.