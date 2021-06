Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 juin 2021 - 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d'un contrat avec les Entreprises Nivet afin de fournir des ciments Hoffmann Green à destination du marché du béton prêt à l'emploi (BPE).



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « La signature de ce nouveau contrat structurant confirme notre expansion sur le marché du BPE. Nous sommes ravis d'être associés à CARRIERES NIVET, groupe familial indépendant tourné vers l'innovation. Ce partenariat est également une formidable opportunité d'accentuer notre présence sur les régions parisienne et centre-ouest et de participer à de nombreux chantiers d'envergure ».



