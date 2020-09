Hoffmann Green Cement Technologies signe avec Immobilière 3F, le numéro 1 du logement social et GCC un contrat d'expérimentation de ses ciments bas carbone

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 28 septembre 2020 - 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce la signature d'un contrat d'expérimentation des ciments bas carbone avec Immobilière 3F et GCC.



Le numéro un du logement social en France qui gère 265 000 logements, foyers et commerces et qui a livré 6 200 logements en 2019 signe aujourd'hui aux côtés de GCC, partenaire historique d'Hoffmann Green, un contrat d'expérimentation des ciments décarbonés qui seront utilisés dans le cadre d'un chantier de construction de 85 logements sociaux à Saint-Leu-la-Forêt (95). L'objectif de cette opération est de construire des bâtiments à faible empreinte carbone afin de réduire l'empreinte carbone de la construction du site.