Hoffmann Green Cement Technologies poursuit son expansion internationale avec la signature d’un nouveau contrat de licences au Royaume-Uni et en Irlande avec Cemblend Ltd

• Business model combinant droits d’entrée, royalties et vente de premix Hoffmann

• Droits d’entrée jusqu’à 2 millions d’euros



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 19 décembre 2024 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de licences stratégique avec son partenaire britannique Cemblend Ltd, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion internationale. Cet accord consolide la présence de la Société sur un marché européen clé, couvrant le Royaume-Uni et l’Irlande, et confirme l’attractivité croissante du ciment 0% clinker Hoffmann.





Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu