Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 17 mai 2021 - 08h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce sa participation aux côtés du Groupe Cougnaud à son premier chantier de construction réalisé hors-site.





Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de notre collaboration avec le Groupe Cougnaud et de cette réalisation qui marque une première dans l'Histoire d'Hoffmann Green. En effet, cette réalisation via le procédé de construction hors-site qui est vertueux pour l'environnement se marie parfaitement avec l'utilisation de notre ciment décarboné. Nous sommes ainsi très fiers de participer aux côtés de ce Groupe historique à la construction du centre de formation éco-responsable d'IFACOM qui représente une première étape dans notre volonté commune de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. »



