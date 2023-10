Hoffmann Green Cement Technologies : lancement d'un programme de rachat d'actions

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 400 000 euros, à horizon 18 mois. Le Directoire de la société, dans sa réunion en date du 17 octobre, a décidé, outre le rachat d'actions dans le cadre du contrat de liquidité, de mettre en œuvre ce nouveau programme de rachat d'actions en vue de couvrir les plans d'attributions gratuites d'actions au profit des salariés d'Hoffmann Green.

Le directoire de la société, dans sa réunion en date du 17 octobre, a décidé, outre le rachat d'actions dans le cadre du contrat de liquidité, de mettre en œuvre ce nouveau programme de rachat d'actions en vue de couvrir les plans d'attributions gratuites d'actions au profit des salariés d'Hoffmann Green.

Pour rappel, le précédent programme de rachat d'actions lancé en novembre 2019 a donné lieu au rachat de 13 701 actions, actuellement détenues par la société, affectées à l'objectif de l'animation du marché des titres de la société dans le cadre du contrat de liquidité, par convention conclue le 21 octobre 2019 avec Portzamparc (Groupe BNP Paribas).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.