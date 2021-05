Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 25 mai 2021 - 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné sans clinker, annonce le lancement de PHARE, un outil innovant qui permet de calculer en ligne l'empreinte carbone des bétons Hoffmann.



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Depuis le début de l'histoire d'Hoffmann Green Cement, nous élaborons toutes nos technologies avec l'objectif d'apporter de vraies solutions de décarbonation à l'industrie de la construction. Afin d'accélérer encore plus cette dynamique et d'informer au mieux nos partenaires, nous sommes très fiers de lancer notre calculateur PHARE. Cet outil éclairant est primordial pour nos clients puisqu'il objective la réduction de CO2 réalisée grâce à l'utilisation de nos ciments sans clinker et constitue un outil de mesure dans le but de respecter la réglementation environnementale amenée à s'intensifier. Le franchissement de cette étape structurante prouve une nouvelle fois la dynamique et l'engagement d'Hoffmann Green Cement Technologies pour accompagner ses partenaires de l'industrie de la construction dans leur processus de décarbonation ».



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu