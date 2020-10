Hoffmann Green Cement Technologies intègre l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 1er Octobre 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce l'intégration de son titre au sein de l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext à compter de la séance de bourse du 1er Octobre 2020.



Lancé en 2014, l'indice EnterNext® PEA-PME 150 est un indice boursier représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME. Il est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides, qui sont classées par capitalisation boursière flottante, le poids de chaque valeur étant plafonné. L'indice est révisé une fois par an et sa pondération revue trimestriellement.

Suivi par un nombre important d'investisseurs et de gérants de fonds, cet indice constitue un benchmark de référence pour les valeurs moyennes. Sa diversité sectorielle permet ainsi d'offrir aux investisseurs un repère sur les petites et moyennes valeurs françaises cotées les plus liquides.



Calendrier financier :

Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2020, le 5 octobre 2020 (pré-bourse)