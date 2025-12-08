Hoffmann Green Cement Technologies et E.C.B.L. renforcent leur partenariat pour accélérer la construction décarbonée en Charente-Maritime

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 8 décembre 2025 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’intensification de sa collaboration avec l’Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort (17).





