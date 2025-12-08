 Aller au contenu principal
CAC 40
8 094,34
-0,25%
Hoffmann Green Cement Technologies et E.C.B.L. renforcent leur partenariat pour accélérer la construction décarbonée en Charente-Maritime
information fournie par Boursorama CP 08/12/2025 à 08:00

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 8 décembre 2025 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’intensification de sa collaboration avec l’Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (E.C.B.L.), entreprise générale du bâtiment implantée à Rochefort (17).


Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu

Valeurs associées

HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,3950 EUR Euronext Paris +2,21%

