Hoffmann Green Cement Technologies : Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte du 26 juin 2020, à huis clos

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 26 juin 2020 - 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte s'est tenue, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, le vendredi 26 juin 2020 à 14h00 à Bournezeau, sous la présidence de Monsieur Eric Cougnaud, Président du Conseil de surveillance.



A l'issue de cette Assemblée générale mixte, Hoffmann Green Cement Technologies informe ses actionnaires que le nombre d'actions détenues par les actionnaires ayant voté par correspondance ou par procuration était de 11.642.040 sur les 13.592.517 actions ayant le droit de vote, représentant un quorum de 85,65 %.

Toutes les résolutions de cette Assemblée générale mixte ont été adoptées.



La Société souhaite remercier l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement et leur soutien.



Les résultats détaillés des votes par résolution lors de cette Assemblée générale mixte sont inclus dans le communiqué de presse intégral.