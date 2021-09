Hoffmann Green Cement Technologies annonce le lancement commercial de H-IONA, sa 4ème technologie, le ciment le plus décarboné du marché européen

Extension de la gamme de ciments décarbonés et parfaite complémentarité avec les solutions existantes pour adresser de nouveaux marchés

Empreinte carbone la plus faible du marché en Europe : émissions de CO2 divisées par 6 avec moins de 150 kg de C02 émis par tonne

Obtention du marquage CE et respect des exigences mécaniques, physiques, chimiques et de durabilité de la norme NF EN 15743

Application dans de nombreux domaines de la construction et accessible pour la première fois au grand public avec la commercialisation de sacs de 25 kg



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 16 septembre 2021 - 7h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui le lancement de H-IONA, sa 4ème technologie décarbonée.