Hoffmann Green Cement Technologies annonce la validation de son brevet H-EVA aux États-Unis

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 30 juin 2021 - 17h45 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui la validation de son brevet H-EVA aux États-Unis.



En ligne avec sa stratégie de Recherche et Développement, Hoffmann Green Cement Technologies franchit une nouvelle étape dans la protection de sa propriété intellectuelle avec cette seconde délivrance à l'international après celle de H-P2A, obtenue également aux États-Unis, en 2020. Après quasiment trois années d'instructions, le brevet H-EVA a été validé par le Bureau Américain des brevets sous le numéro US 2021/0179492 A1.



