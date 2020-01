Hoffmann Green Cement Technologies annonce l'obtention du brevet pour sa technologie H-P2A aux États-Unis

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 28 janvier 2020, 17h45 CET - Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green » ou la « Société »), pionnier du ciment décarboné, annonce aujourd'hui l'obtention du brevet pour sa technologie H-P2A aux États-Unis.



En ligne avec sa politique ambitieuse de Recherche et Développement et d'innovation, Hoffmann Green Cement Technologies vient de franchir une nouvelle étape dans la protection de sa propriété intellectuelle avec la délivrance du brevet H-P2A outre-Atlantique.



Face à l'urgence climatique et à la nécessité de réconcilier ciment et environnement, Hoffmann Green Cement Technologies a mis au point trois technologies (H-P2A, H-EVA et H-UKR) permettant de produire des ciments décarbonés présentant une empreinte carbone significativement réduite par rapport au ciment traditionnel.



La technologie H-P2A (Haute Performance Activation Alcaline) est une technologie géopolymère permettant de formuler des ciments décarbonés, sur la base de co-produits issus de l'industrie, destinés au marché des mortiers et colles industrielles.



