Hoffmann Green Cement sécurise un financement de Bpifrance pour ses technologies de rupture
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 18:23
Hoffmann Green Cement Technologies a obtenu un prêt innovation de 3 millions d'euros auprès de Bpifrance, la Banque Publique d'Investissement, pour soutenir la conception de ciments sans clinker (constituant principal du ciment traditionnel, très émetteur de CO2).
Ce financement appuiera des projets de recherche industrielle et de développement expérimental visant à introduire une nouvelle technologie de rupture dans un secteur peu innovant depuis deux siècles.
En complément de cet apport de liquidités, la société renouvelle son appartenance au Club Excellence de Bpifrance, un réseau sélectif regroupant 2000 dirigeants d'entreprises à forte croissance.
L'opération renforce la structure financière de l'acteur industriel tout en validant la crédibilité de son modèle technologique auprès des institutions publiques.
Valeurs associées
|4,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,56%
A lire aussi
-
Tesla en hausse après que Musk a déclaré qu'elle a commencé des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 22 janvier - ** Les actions de Tesla TSLA.O augmentent de 3,6 % à 447,07 ... Lire la suite
-
Le chef des Gardiens de la Révolution d'Iran a averti jeudi Washington que ses forces avaient "le doigt sur la gâchette" après plusieurs semaines de manifestations et de répression en Iran, Donald Trump jugeant lui que Téhéran était disposé "à parler". Devant le ... Lire la suite
-
Alors que des affrontements se poursuivent dans la région voisine du Kordofan, le Premier ministre soudanais a annoncé le retour du gouvernement pro-armée dans la capitale après près de trois années d'exil. Un retour qui veut marquer le début de la reconstruction ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron se "félicite" du retour à une situation "beaucoup plus acceptable" avec les Etats-Unis au sujet du Groenland. "Nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants" dit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer