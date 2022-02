HOFFMANN GREEN CEMENT annonce la signature d’une Autorisation d’Occupation Temporaire sur le port de La Rochelle et confirme sa guidance 2021

• Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) de 25 ans sur le port de La Rochelle (17) en vue de la construction de silos de stockage

• Atteinte de l’objectif de 10 000 tonnes de ciments vendues en 2021



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 23 février 2022 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce aujourd’hui la signature d’une AOT sur le port de La Rochelle d’une durée de 25 ans et l’atteinte de son objectif de 2021 avec un volume de 10 000 tonnes de ciments vendues.



