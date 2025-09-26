Hoffmann Green : augmentation de capital d’environ 7,9 millions d'euros

(AOF) - Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le résultat de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant total de 7,93 millions d'euros et dont la souscription s’est déroulée du 11 au 23 septembre.

L'opération s'inscrit dans le cadre d'un financement global d'un montant de près de 14 millions d'euros, visant à doter la société de moyens financiers supplémentaires pour la gestion des dépenses à moyen terme (dépenses opérationnelles, financement de l'innovation, investissements d'optimisation, paiement des intérêts de la dette).

