Hoffmann Green annonce une hausse historique de sa production au premier semestre 2025, surperformant déjà les volumes annuels réalisés en 2024

• Niveau d’activité record : hausse de +151% des volumes de production au S1 2025 vs. S1 2024

• Plus de 130 chantiers approvisionnés avec plus de 60 000 m³ de béton 0% clinker livrés par 10 000 camions-toupies sur l’ensemble du territoire national

• Accélération portée par un réseau partenarial renforcé et le succès de la diversification des marchés adressés

• Solides perspectives au second semestre 2025, en ligne avec la feuille de route stratégique



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 2 juillet 2025 – 18h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la forte accélération de sa production au premier semestre 2025, confirmant la pertinence de son modèle industriel et commercial.



